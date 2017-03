In déze steden kun je anno 2017 het beste leven

Wonen in een grote stad is voor veel mensen het ideaal. Je combineert er werk en een sociaal leven moeiteloos, en zult er niet gauw verveeld raken. Toch zijn de huizenprijzen vaak hoog, al helemaal in vergelijking met omliggende dorpen. Maar in welke steden kun je anno 2017 juist wél goed leven?

Ieder jaar wordt er een onderzoek uitgevoerd naar de beste woonplekken ter wereld, wat jaarlijks wordt samengesteld door adviesbureau Mercer. Aan het grootschalige onderzoek deden in totaal 231 steden mee. Stuk voor stuk werden deze onder de loep gelegd op het gebied van politiek en criminaliteit, maar ook onderwerpen als gezondheidszorg en infrastructuur werden meegenomen in het onderzoek.

Onze hoofdstad mist nét de boot, want Amsterdam is op de twaalfde plek beland. Voor de tweede keer op rij komt het Zwitserse Wenen als winnaar uit de bus. Maar welke steden hebben de top 10 nog meer behaald?

10. Basel

Deze grote universiteitenstad uit Zwitserland is op nummer 10 binnengekomen. Basel staat bekend om haar grote aanbod van kunst en cultuur. Tevens wordt er jaarlijks de prestigieuze Art Basel gehouden, wat ieder jaar heel veel toeristen naar de stad trekt.

9. Kopenhagen

De Deense hoofdstad staat bekend om haar prachtige gekleurde huisjes, maar is zoveel meer dan dat. De stad is veilig om te wonen, groene en hip, wat het een ideale leefomgeving maakt.

8. Genève

Deze stad is een van de duurste steden om te wonen, maar wel een stad die bekend staat als steriel, netjes en zakelijk. Daarnaast zijn het Meer van Genève en de Alpen binnen handbereik.



7. Frankfurt

Het Duitse Frankfurt staat ook in de top 10. De stad is een combinatie van kunst, cultuur en kantoren. Deze stad is een groot financieel centrum uit Europa.

6. Düsseldorf

Deze stad is geliefd onder toeristen en staat bekend om haar kerstmarkt en het goede eten. Ook heeft Düsseldorf een van de grootste Japanse gemeenschap buiten Japan in een Europese stad.

5. Vancouver

Hier wil je wonen om de indrukwekkende natuur, waar je kunt genieten van ruimte en rust. De stad heeft stranden, bergen en meren in haar directe omgeving, wat het als een ideale levensomgeving maakt.

4. München

Deze Duitse stad is bijna even groot als de hoofdstad Berlijn en is een groot economisch centrum van Duitsland. Cultuur en natuur gaan er hand in hand en ook staat de stad bekend als een plek waar je terecht kunt voor allerlei bierproeverijen. Tjsa, daar worden haar inwoners natuurlijk érg blij van!

3. Auckland

Deze stad is uitgestrekt, waar inwoners veelal in vrijstaande huizen met een tuin wonen. Ook zou de stad heel veilig zijn. Deze combinatie zorgde voor de derde plek in de top 10!

2. Zürich

In deze Zwitserse stad is het goed vertoeven. Het zakenleven wordt er moeiteloos gecombineerd met bergen en wijngaarden. Ook is er een groot aanbod van musea en kunst.

1. Wenen

De Zweedse stad staat met stip op nummer één in de lijst. De stad staat bekend om de goede service, gastvrijheid, veiligheid en schoonheid. En daarmee is het volgens dit onderzoek de beste stad om te leven anno 2017!

Bron: Volkskrant, Mercur.

