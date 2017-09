Déze Starbucks drankjes bevatten minder dan 100 calorieën!

Goed nieuws voor alle coffee addicts onder ons. Je eerste gedachte bij die lekkere iced coffee mét slagroom? I want it. Je tweede gedachte? Too much sugar. Maar nu hoef je niet meer voor een saaie zwarte koffie te kiezen, want speciaal voor jou hebben wij de lekkerste Starbucks koffies geselecteerd met minder dan 100 calorieën. Cheers!

Lees ook: Dit zijn ze: de populairste gerechten op Instagram

1. Iced Coffee

Ga voor de ongezoete variant met maar vijf calorieën. Hou je wel van een beetje zoet, ga dan voor de licht gezoete versie. Want ook daar zitten slechts 60 calorieën. Ha!

2. Cold Brew Coffee

Bevat minder dan vijf calorieën zonder melk. Met een beetje magere melk bevat dit drankje 25 calorieën.

3. Iced Skinny Mocha

Je zou het niet verwachten, maar ’t is toch écht waar. De Iced Skinny Mocha bevat maar 70 calorieën!

4. Caramel Frappuccino

Normaal niet écht skinny, maar als je om de light versie vraagt zit je goed. Want dan drink je met deze koffie precies 100 calorieën op.

5. Iced Skinny Vanilla Latte

Dit winterdrankje bevat maar zestig calorieën! Let wel op dat je dus écht voor de skinny variant gaat.

6. Iced Caffé Americano

Een paar espresso shots met wat water en ijs is heerlijk en bevat maar calorieën. Daarnaast ben je ook gelijk goed wakker!

7. Doubleshot on Ice

Dit drankje komt op hetzelfde neer als de Iced Caffé Americano, maar dan met wat magere melk voor een meer creamy smaak. Bevat iets meer calorieën, maar alsnog maar zo’n 70.

8. Starbucks Refreshers

Starbucks Refreshers bevatten fruitsap met groene koffie extract voor een kleine cafeïne boost. En ook hiermee zit je goed, want de drankjes bevatten zo’n 45-60 calorieën.

Nu wel proberen om de warme Pumpkin Spiced Lattes te weerstaan deze winter, al kan dat voor flink wat problemen zorgen vermoeden we…

Fall is unofficially here. #PSL ✨🍂🎃 A post shared by Starbucks Coffee ☕ (@starbucks) on Sep 5, 2017 at 5:00am PDT

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome