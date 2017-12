Je hebt van die dingen waar je nooit te oud voor wordt. Een uitstapje naar de schaatsbaan, bijvoorbeeld. In Rotterdam-Kralingen opent er dit weekend eentje met een speciale toevoeging, namelijk een heuse lichtgevende tovertunnel.

Lees ook: Hotspotvideo: Waarom je nu een bezoekje aan Rotterdam moet brengen

Schaatsen op een baan van 400 meter, omringd door een prachtige lichtshow: het kan vanaf nu in de Nederlandse havenstad. Afgelopen week werd de schaatsbaan al getest en het ziet er veelbelovend uit. ‘De tunnel bestaat uit 88 zeilen’, vertelde ijsmeester Tijs Nederlof aan AD. ‘Elk zeil lichten we apart uit, dat kan in alle kleuren van de regenboog. Zo kunnen we op elk moment een andere sfeer creëren.’

De schaatsbaan blijft staan tot 28 februari. Kom alvast in de stemming met het onderstaande filmpje. Ziet er fantastisch uit, toch?

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: AD.nl | Beeld: iStock