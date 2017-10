Deze series moet je kijken nu Penoza afgelopen is

Geen zorgen, we zullen niet spoilen, maar met de bloedstollende aflevering van gisteren kwam er een einde aan Penoza. Ben jij op zoek naar een nieuwe serie die je op het puntje van je stoel doet zitten? Dan helpen wij je een eindje op weg.

Lees ook: Daar issie dan: de langverwachte trailer van Penoza seizoen 5

Het was een bloedstollend einde en hoewel we dit niet wilden, komen we er niet onderuit. Penoza is afgelopen. Na vijf succesvolle seizoenen valt het doek en nu is het dan toch echt tijd voor iets nieuws. Heb jij nog geen idee waar je nu je kostbare televisie-uurtjes aan moet wijden? Dan zou je eens over de aankomende series na kunnen denken.

Nederlandstalig

Na Penoza zal de NPO een nieuwe Nederlandstalige dramaserie uitzenden. Het gaat om de serie Voetbalmaffia. In deze drama van KRO-NRCV staat matchfixing centraal en de trailer belooft in ieder geval wat uurtjes spannend kijkplezier. De serie start op vijf november en is om 20:25 te zien op NPO3.

Gouwe ouwe

Ken je klassiekers. Het is misschien al even geleden dat je gezien hebt of wellicht ben je niet verder gekomen dan de eerste afleveringen maar er zijn een aantal goede series te vinden. Overweeg Breaking Bad, Dexter, Homeland en Prison Break nog eens.

Nieuw

Nieuw op Netflix is de serie Mindhunters. Deze dramaserie over twee FBI-agenten en hun contact met seriemoordenaars is deels gebaseerd op een bestaand verhaal. Creepy!

Gomorra, eveneens te bekijken op de populaire streamingdienst is een minder bekende Italiaanse misdaadserie. Door recensenten omschreven als keihard. Spanning gegarandeerd bij deze serie. Eerder dit jaar verscheen er nog een Italiaanse misdaadserie op Netflix, Suburra. Deze draait om de Italiaanse maffia en gooit hoge ogen.

Penoza

En ja, dan draait ook de geruchtenmachine op volle toeren. Want, was dit wel het laatste van Penoza? Zo wordt er gespeculeerd over toch een vervolg of zelfs een film. Tot die tijd kun je je natuurlijk prima vermaken door de afgelopen 5 seizoenen nog eens te bekijken, ze staan immers gewoon op de site van de NPO. Daarnaast is er een Amerikaanse remake van Penoza. Benieuwd hoe Penoza er met een Hollywood sausje uitziet? Kijk dan naar Red Widow.

