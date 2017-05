Déze serie van de makers van Orange Is The New Black wil je zien

Terwijl we staan te popelen voor een nieuw seizoen Orange Is The New Black dat op 9 juni in première gaat, zijn de makers achter de briljante bingewatch-hit druk bezig met de release van een nieuwe serie. Vanaf 23 juni zie je GLOW bij Netflix, een remake van de gelijknamige jaren ’80-serie.

‘Gorgeous Ladies of Wrestling’

GLOW (ook deze remake speelt zich af in de eighties) draait om de avonturen van Ruth Wilder (Alison Brie), een werkloze actrice die nog nauwelijks rond kan komen. Ze is in staat om werkelijk iedere klus aan te nemen en gaat daarom af op een auditie waar als enige richtlijn meegegeven is dat ze op zoek zijn naar ‘onconventionele vrouwen’.

De (acteer)kunst van het worstelen

De auditie blijkt te dienen voor een worstelcompetitie in Los Angeles (die daadwerkelijk werd gehouden tussen 1986 en 1990). Een groep vrouwen wordt aangenomen en getraind om de top van het vrouwenworstelen te bereiken. In GLOW wordt duidelijk dat worstelen vooral acteren is. Dat er een B-filmregisseur die zijn beste tijd gehad heeft aan het roer staat van de opmerkelijke club vrouwen, is dan ook niet bepaald vreemd.

Ervaringsdeskundigen

Het bekendste crewlid achter GLOW is Jenji Kohan, de bedenkster van hitserie Orange Is the New Black – je weet wel, die andere topserie met eveneens voornamelijk vrouwen in de hoofdrollen. Naast Kohan zijn ook makers van Homeland, Nurse Jackie en Weeds bij GLOW betrokken.

Seizoen 1, bestaande uit tien afleveringen, is vanaf 23 juni te zien op Netflix. Bekijk de eerste volledige trailer hieronder!