Déze serie hebben Meghan en Harry samen gebingewatcht

Streamingdienst Netflix is ongekend populair; zelfs liefdeskoppel Harry en Meghan bingewatchen erop los. Benieuwd welke serie zij aan één stuk door hebben uitgekeken?

Koninklijk expert Katie Nicholl laat in haar nieuwste boek Harry: Life, Loss and Love weten welke serie prins Harry en zijn geliefde Meghan Markle bingewatchen. En dat is best een opvallende. Ze kijken namelijk naar The Crown, de populaire serie over Harry’s overgrootoma Elizabeth II.

De kroon

Koningin Elizabeth is onlosmakelijk verbonden met Groot-Brittanie. Op 25-jarige leeftijd kreeg zij, ondanks haar derde plek in de rij als troonopvolger, al de officiële kroon op haar hoofd. De serie The Crown volgt haar worstelingen met de verantwoordelijkheid, haar veranderende familiebanden en Groot-Brittanië tijdens haar regeerperiode. De hoofdrol wordt vertolkt door actrice Claire Foy.

Heb je de serie nog niet gezien? Bekijk hieronder alvast de trailer.

Bron: Elle | Beeld: Hollandse Hoogte / Ian Jones