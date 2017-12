Deze restjes van het kerstdiner kan je aan je huisdier geven

De kans is groot dat je na het kerstdiner met héél veel left overs zit. Dagenlang sta je in de keuken om de lekkerste gerechten te bereiden, maar meestal blijkt je oog toch groter dan je maag te zijn. Weggooien is zonde! Gelukkig kun je met een aantal hapjes jouw huisdier verblijden, maar pas op. Want niet alle etensrestjes zijn geschikt voor jouw hond of kat.

Met deze restjes kun je zonder zorgen je huisdier verwennen

Kalkoen

Vis

Vlees

Aardappelen

Wortels en erwten

Spruiten

En deze hapjes kun je toch écht beter zelf opeten

Kalkoenvulling

Pudding, cake en andere zoetigheden

Chocolade

Pittig gekruide etenswaren

Natuurlijk is het belangrijk om altijd goed op te letten, wanneer je restjes aan je huisdier geeft. Wil je ze verwennen zonder risico te nemen? Geef ze dan gewoon hapjes die speciaal voor de kat of hond gemaakt zijn, dan zit je altijd goed!

Bron: GVA, Beeld: Sanoma Beeldbank