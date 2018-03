Deze oud-deelnemer van ‘Wie is de Mol’ zou Art wel willen opvolgen

Toen bekend werd dat Art Rooijakkers een overstap gaat maken naar RTL, kwam er meteen een grote vraag opspelen bij fans van ‘Wie is de Mol’. Want wie neemt de presentatie van het razend populaire programma vanaf het volgende seizoen over als Art niet meer bij AVROTROS zit?

Na het programma zeven jaar te hebben gepresenteerd, geeft de presentator het stokje door aan iemand anders. Eerder stak Marlijn Weerdenburg al haar vinger op; zij gaf aan dat ze ‘Wie is de Mol’ wel zou willen presenteren. ‘Dat wil toch iedereen?’, liet ze vallen.

Verlanglijstje

Nu is er nóg een vrouw die zich maar al te graag aanbiedt als opvolger van Art, namelijk Ellie Lust. ‘Ik ben niet gevraagd’, zegt ze tegen AD. ‘Nog niet. Ik weet ook niet of ik op het verlanglijstje van de omroep sta. Maar ik zou het best willen, natuurlijk. Dat zou een mooie kans zijn. Verder lijkt het me niet goed te speculeren over iets dat niet speelt. Ik zit voorlopig nog bij de politie.’

Op patrouille

Ellie zit al bij de AVROTROS, waar ze haar eigen programma ‘Ellie op patrouille’ presenteert. In seizoen 16 deed Ellie zelf mee aan ‘Wie is de Mol’.

Bron: AD.nl | Beeld: ANP