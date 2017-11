Deze Nutella-burger is om je vingers bij af te likken

Nutella op brood, Nutella op je pannenkoek, rechtstreeks uit de pot… Als echte fan smeer je dit chocolade-goedje het liefst overal op. En we hebben goed nieuws: bij dit restaurant kun je een gefrituurde Nutella-burger krijgen. NOM!

Lees ook: Oh no: Nutella wijzigt zijn (fantastische) recept

Je moet er wel even voor naar Dublin, maar dan heb je ook wat. Bij Ruby’s Pizza and Grill Point Square weten ze namelijk wel wat lekker is. De ‘hamburger‘ bestaat uit twee zachte broodjes, wat plakjes aardbei, een beetje slagroom met vanille en ertussen een ‘hamburger’ die bestaat uit een gefrituurde schijf Nutella. Al eerder bracht McDonald’s iets soortgelijks uit, maar deze ziet er toch net wat smakelijker uit. Voor €8,95 is deze heerlijkheid vol Nutella al van jou. Smullen maar!

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: Het Nieuwsblad | Beeld: Ruby’s Pizza and Grill Point Square