Deze normale babynamen zijn verboden in andere landen

We weten allemaal dat we ons kind beter geen Nutella of Doritos kunnen noemen. Toch zijn er een aantal namen die bij ons volkomen normaal klinken, maar die in het buitenland verboden zijn.

Te internationaal

Charlotte, Aiden, Bruce, Jenny, Dylan, Ashley, George en William? Hartstikke mooi natuurlijk, maar in Portugal vinden ze deze namen te internationaal klinken. Het land laat ook geen bijnamen of afkortingen van namen toe. Je mag je baby er dus Tomás noemen, maar niet Tom.

Niet Deens genoeg

In Denemarken horen ze ook liever binnenlandse namen die bij de taal en cultuur passen. Peter en John passen dus helaas niet in het gedachtegoed van Denemarken.

Haar naam was niet Sarah

In IJsland is de bij ons superpopulaire voornaam Sarah een no-go. Ouders die toch per se hun pasgeboren dochter zo willen noemen, moeten een speciaal aanvraagformulier invullen. Ook Harriet mag niet, omdat het huisbaas betekent. Carolina mag dan weer niet omdat de C niet bestaat in het alfabet van IJsland. Best logisch dan.

Nee is nee

In Saoedi-Arabië zijn Linda en Maya uit den boze. Er zijn wel meer namen die daar op de verboden lijst staan, maar dat is veelal om religieuze redenen.

Klein verschil

Hongarije is ook lekker patriottistisch en vindt dat Stephen te Engels klinkt. Stefán voldoet wel aan de moedertaal en is dus toegelaten.

Je moet kiezen

In Duitsland moeten namen genderspecifiek zijn. Daarom zijn namen zoals Taylor, Quinn en Riley verboden.

Beertje-af

In Maleisië mag je een kind niet vernoemen naar een dier, fruit, groente of iets anders natuurlijks, dus Violet en Bear zijn afgeschreven. Toch lullig voor Kate Winslet, die laatstgenoemde voor haar zoon koos.

