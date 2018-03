Deze Netflix-topper wordt als meest verslavende serie ooit gezien

Met een vrij onbekende lijst aan acteurs en een Spaanstalige titel, is de kans groot dat je onbewust regelmatig langs deze Netflix-topper bent gescrold. Toch is de serie ‘La Casa de Papel’ volgens velen een aanrader om naar te kijken. ‘Dit is misschien wel de meest verslavende serie die ik ooit heb bekeken’, aldus een fan.

Hoewel je bij deze serie niet aan de typische vrouwenseries Gossip Girl of Pretty Little Liars moet denken, raken ook de vrouwelijke fans er maar niet over uitgepraat. In de serie heeft een ietwat mysterieuze man, oftewel El Professor, namelijk het plan om de grootste overval ooit uit te voeren. Samen met een team van acht mensen – waaronder twee vrouwen die nergens voor terugdeinzen – wil hij de Koninklijke Munt van Spanje van maar liefst 2,4 miljard euro stelen. En dat gaat uiteraard niet bepaald zonder de nodige obstakels…

Tweede seizoen

Oftewel, een bloedstollend spannend en naar verluidt enorm verslavend verhaal, waar je maar al te graag een paar uur voor wil gaan zitten. Op dit moment staat helaas alleen nog het eerste seizoen op Netflix, maar als we de geruchten moeten geloven zal rond april het tweede seizoen te zien zijn. Hoog tijd om even flink te bingewatchen dus!

Nog niet helemaal overtuigd? Lees dan even de enthousiaste tweets hieronder. Wedden dat je binnen no time om bent?

ik raad jullie allemaal ‘La Casa De Papel’ aan als serie!!! Its so mf good — dvdusu (@dvdusu) 4 maart 2018

La Casa De Papel, ik ben verslaafd — Ikrame Kha (@ikrame19991) 5 maart 2018

La Casa De Papel kijk ik sws nog 10 keer terug — S.MRN (@sarahmorenoo) 3 maart 2018

Kan nu al niet wachten op seizoen 2 van la casa de papel — #TenHagOut (@wesley_apd) 21 februari 2018

La casa de papel is dus idd een fkinggggg goeie serie!!!!!! — (@ManonVerhelst) 6 maart 2018

La casa de papel is mijn nieuwe serie man yesssss — Sarina (@sarinabanous) 18 februari 2018

Bron: Het Laatste Nieuws | Beeld: still uit aflevering