In deze nap desk kun je ongestoord een dutje doen tijdens het werk

Wanneer je last hebt van een inkakker op het werk, zou je het liefst even een korte powernap doen. Omdat op de grond gaan liggen meestal niet echt gewaardeerd wordt door je collega’s, bestaat er nu de nap desk.

Het is ontworpen door het Griekse bedrijf Studio NL en is een soort stapelbed waarbij de bovenkant vervangen is door een bureaublad. ‘Het voornaamste concept was om te reageren op het feit dat ons leven ‘krimpt’ om in de beperkte ruimte van ons kantoor te passen,’ vertelt een van de designers. ‘Dit bureau kan gebruikt worden voor een siesta of voor een paar uur slaap ’s nachts op dagen met veel deadlines.’

Extra privacy

Voel je je niet helemaal comfortabel bij het idee dat iedereen je kan zien slapen? Ook daar is aan gedacht. Je kunt namelijk ook de muren helemaal sluiten voor net dat beetje extra privacy. Wij zeggen: hebben!

