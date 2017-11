Geniaal: deze moeder verkleedt haar dochter tijdens het middagdutje

Kleine Joey werd als baby al bekend door haar creatieve moeder. Mama Laura toverde haar dochter namelijk tijdens het middagdutje om tot verschillende personages. En nu Joey een peuter is, gaan de verkleedpartijtjes door.

Want een middagdutje, dat doet Joey nog steeds. ‘Als ze het niet doet, wordt ze chagrijnig,’ vertelt moeder Laura tegen Huffington Post. Ook verroert de kleine spruit zich niet als haar moeder haar in allerlei pakjes hijst. En nog beter: als ze wakker is, vindt ze het zelf ook helemaal leuk. ‘De laatste tijd doet Joey zelf kostuums aan en zonnebrillen op terwijl ze aan het spelen is, dus misschien voelt ze zich onbewust hierdoor toch aangetrokken tot cosplay. Wie weet!’ Alle foto’s zijn ook verzameld in het boek Naptime With Joey.

🎶NEARquaad, FARquaad, WHEREVERYOUAREquad #LordFarquaad #Shrek #halloweencostume #cosplay 💁🏻Costume by the talented @coolirpa Een bericht gedeeld door Laura Izumikawa (@lauraiz) op 31 Okt 2017 om 8:00 PDT

Did anyone watch the new #StarWars #TheLastJedi trailer? Got major goosebumps. #hansolo Een bericht gedeeld door Laura Izumikawa (@lauraiz) op 11 Okt 2017 om 3:31 PDT

Dreaming doesn’t end when you wake up. #dreamers #dreamon Een bericht gedeeld door Laura Izumikawa (@lauraiz) op 6 Sep 2017 om 10:16 PDT

Bron: LindaNieuws | Beeld: Instagram