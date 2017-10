Deze manier van pasta afgieten maakt koken een stuk gemakkelijker

Spaghetti bolognese, pasta pesto of een romige carbonara: met pasta kun je eindeloos variëren. Daarnaast staat het zo op tafel, dus het is niet heel gek als je het meerdere keren per week op het menu zet.

Pasta koken is geen high science, maar als het nóg makkelijker kan: waarom niet? Als jij je pasta afgiet (en je geen pastapan hebt), zet je waarschijnlijk een vergiet in de wasbak waar je vervolgens de pasta incluis kokend water ingiet. Twitteraar Daibella ontdekte een andere manier.

Life hack

Toen Daibella haar Facebook-tijdlijn aan het afgaan was, zag ze een pasta life hack voorbij komen. Ze stond perplex, want wat bleek? In plaats van de pasta en het kookvocht overgieten in een vergiet, kun je beter het vergiet in de pan zetten. Zo hoef je niet de afwas opzij te zetten om extra ruimte te maken voor je vergiet én blijft de pasta achter in de warme pan. Handig, toch?

Good morning to everyone. Just saw this on Facebook and spazzed. pic.twitter.com/YB8qJ2a1g5 — Daibella (@Daibellaaa) 2 oktober 2017

Bron: VIVA | Beeld: Sanoma Beeldbank