Deze Harry Potter-badjas is het enige wat je nog wil dragen deze herfst

Maak je koude herfstavond magisch met deze warme badjas. Zo kun je naar Zweinstein zonder ook maar je bank te verlaten! Ideaal lijkt ons.

De badjas is gebaseerd op het Griffoendor-gewaad en je voelt je dan ook even Hermelien als je deze fleece-versie aantrekt. Daarnaast heeft dit pareltje zakken: altijd handig! Voor ongeveer 42 euro is deze magische japon van jou. Zeker niet goedkoop, maar vast wel heerlijk warm.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: TruffleShuffle