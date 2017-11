Deze Harry Potter-adventskalender wil je echt hebben

Het aftellen naar kerst is bijna even leuk als het hele feest zelf. Daarom is er nu voor de echte Harry Potter-fans een adventskalender gemaakt met, jawel, sokken. Zo loop je er niet alleen warmpjes bij deze winter, maar ook nog eens betoverend mooi.

De kalender heet dan ook heel toepasselijk ’12 days of socks’. Van een cartoonversie van mister Harry Potter himself tot de woorden muggle: zo heb je toch nog een beetje het gevoel dat je toegelaten bent tot Hogwarts. Enige nadeel: het is alleen bij Target in Amerika verkrijgbaar. Maar voor jou als tovenaar moet het geen probleem zijn om dit presentje in handen te krijgen, toch?

via GIPHY

Bron: Refinery29 | Beeld: Target & Giphy