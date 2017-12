Deze films en series zijn vanaf januari te zien op Netflix

Een nieuwe maand gaat altijd gepaard met nieuwe Netflixfilms en -series, en dat is dus ook in januari het geval. Er zijn een paar pareltjes waar we naar uitkijken zoals Friends en How to get away with murder, maar verder is het lijstje ook niet mis. Welke ga jij hoe dan ook bingen?

Lees ook: Dit zijn de best bekeken Netflixseries van 2017

Series:

Friends (seizoen 1 t/m 10) – vanaf 1 januari

How to get away with murder (seizoen 3) – vanaf 1 januari

Weeds (seizoen 1 t/m 8) – vanaf 1 januari

Gotham (seizoen 3) – vanaf 1 januari

The Flash (seizoen 3) – vanaf 1 januari

Lovesick (seizoen 3) – vanaf 1 januari

Dirk Gently’s Holistic Detective Agency (seizoen 2) – vanaf 5 januari

Disjointed (deel 2) – vanaf 12 januari

Homeland (seizoen 6) – vanaf 16 januari

The Blacklist (seizoen 4) – vanaf 18 januari

Grace and Frankie (seizoen 4) – 19 januari

Van Helsing (seizoen 2) – vanaf 19 januari

Drug Lords (seizoen 1) – vanaf 19 januari

Trolls: The beat goes on! (seizoen 1) – vanaf 19 januari

Black Lightning (seizoen 1) – vanaf 23 januari

One day at a time (seizoen 2) – vanaf 26 januari

De avonturen van de Gelaarsde Kat (seizoen 6) – vanaf 26 januari

Llama Llama (seizoen 1) – vanaf 26 januari

Films:

Comedians in cars getting coffee collections – vanaf 5 januari

That Awkward Moment – vanaf 5 januari

Rotten – vanaf 5 januari

Somebody feed Phill – vanaf 12 januari

The Polka King – vanaf 12 januari

The Open House – vanaf 19 januari

Dirty Money – vanaf 26 januari

A Futile and Stupid Gesture – vanaf 26 januari

Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the shadows – vanaf 26 januari

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: Netflix