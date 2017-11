Deze films en series zijn vanaf december op Netflix te zien

November is nog in volle gang, maar we zijn allemaal al in de weer met de decembermaand. Bij wie vieren we wat wanneer, wat geef je als cadeau en natuurlijk: wat gaan we eten? Door alle decemberstress zou je bíjna vergeten dat een nieuwe maand ook garant staat voor nieuwe Netflixfilms- en series. Gelukkig heb je ons om ze voor je op een rijtje te zetten.

Series:

Dark (seizoen 1) – vanaf 1 december

Easy (seizoen 2) – vanaf 1 december

All Hail King Julien (seizoen 5) – vanaf 1 december

Dreamworks Home: For the Holidays – vanaf 1 december

The Crown (seizoen 2) – vanaf 8 december

Manhunt: Unabomber – vanaf 12 december

Trollhunters (seizoen 2) – vanaf 15 december

El Chapo (seizoen 2) – vanaf 15 december

The Ranch (seizoen 4) – vanaf 15 december

Dope (seizoen 1) – vanaf 22 december

Las Chicas del Cable (seizoen 2) – vanaf 25 december

Travelers (seizoen 2) – vanaf 26 december

Bill NYE Saves the World (seizoen 2, deel 1) – vanaf 29 december

Films:

Rain Man – vanaf 1 december

Trolls Holiday Special – vanaf 6 december

El Camino Christmas – vanaf 8 december

Christmas Inheritance – vanaf 15 december

Guardians of the Galaxy – vanaf 18 december

Bad Moms – vanaf 20 december

Concussion – vanaf 20 december

London Has Fallen – vanaf 21 december

Winnie the Pooh – vanaf 31 december

Lilo & Stitch – vanaf 31 december

Bright – vanaf 22 december

