Deze Disney kerstsok van Primark is té schattig

In het buitenland siert boven zowat elke haard een prachtige stocking. Dit is en kous of sok waarin cadeautjes gestopt worden door ‘de Kerstman’. Hier in Nederland misschien wat minder bekend, maar deze geweldige Disney-versie van Primark wil ook jij in huis hebben.

Lees ook: Halloween must-have: Primark komt met geweldige Disney kostuums

Het zijn namelijk grote sokken met een super schattig Mickey- of Minnie Mouse-patroontje. Nu hadden ze bij Primark al kerstballen volledig in Disney-thema, maar deze stockings maken de feestdagen helemaal compleet. Ze kosten rond de €6,70 (6 pond), maar we kunnen helaas nog niet met zekerheid zeggen of ze ook in Nederland in de winkels komen. Dan maar eentje meenemen tijdens een tripje naar Engeland!

Christmas is coming early! Of course @primark had to release adorable #mickey & #minnie ones! Which would you get? 🐭❤️ Een bericht gedeeld door Nick (@the.west.wing) op 19 Okt 2017 om 3:30 PDT

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: Cosmopolitan UK | Beeld: Instagram