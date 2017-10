Deze dingen kan je beter niet in de blender doen

Smoothies, soep, hummus: er zijn weinig keukenapparaten waar je zoveel mee kan maken als de blender. Toch is er ook een aantal dingen die je er beter niet in kan stoppen…

Lees ook: Deze smoothie bowls zijn bijna te mooi om op te eten

Aardappelen

Handig: aardappelpuree maken in de blender. Toch? Beter doe je dat toch op een andere manier. De messen van je blender bewerken de aardappels te sterk, waardoor ze te veel zetmeel afgeven. Hierdoor wordt je puree niet smeuïg, eerder lijmachtig.

Hete vloeistof

Maak je soep? Laat je kokend hete soep eerst even afkoelen voordat je ‘m in de blender gooit. De stoom van de warmte kan de druk in de blender verhogen, waardoor het deksel niet meer stevig vastzit. Je keuken onder de soep, is wel het laatste wat je wilt.

Bevroren producten

Als je een heel krachtige blender hebt zou het moet lukken, maar de meeste blenders zijn niet geschikt voor harde, bevroren producten zoals bijvoorbeeld ijsklontjes. Doei smoothie met bevroren fruit of milkshake.

Gedroogde producten

Doordat gedroogde vruchten of groenten en taaie buitenkant hebben, plakken ze snel aan de messen van je blender waardoor je ze niet makkelijk fijn kan malen. Als je de gedroogde producten eerst even laat weken of genoeg vloeistof aan je blender toevoegt, moet het wél lukken.

Knoflook

Een paar teentjes knoflook in je courgettesoep die je met je blender fijnmaakt, geeft lekker veel smaak. Je kunt de knoflook beter pas na het blenden toevoegen. De rubberen rand van je blender kan sterke smaken zoals knoflook namelijk overnemen. Dan smaakt die smoothie bij het ontbijt de volgende dag ineens heel anders…

Gember

Door de vezelachtige structuur van gember is het geen goed idee om grote stukken gember in je blender te stoppen. Na het blenden zijn er waarschijnlijk alleen nog vezels over, en dat is allesbehalve lekker. Eerst even in kleine stukjes hakken dus.

Koffiebonen

Wat voor bevroren producten geldt, geldt ook voor koffiebonen: als je een goeie blender hebt, moet het lukken maar anders kan je beter niet proberen om koffiebonen met je blender te vermalen. Het komt de smaak namelijk niet ten goede.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome