Deze churros zijn bijna te mooi om op te eten

Eten met glitter is al een tijdje een trend op Instagram. De makers van deze nieuwe creatie besloten daarom om een versie te maken in zeemeerminnenstijl. Hoe mooi!

Deze betoverende churros zijn gemaakt door The Loop: Handcrafted Churros in Westminster, California. De lusvormige zeemeermin churro is gemaakt met bosbessenglazuur en glinsterend suiker. Lekker!

MERMAIDS HAVE ARRIVED! ✨ Our mermaid themed churros made with blueberry glaze and mermaid sparkle crystal sugar and sparkle blue raspberry lemonade are available for a limited time starting TODAY! We’re open til MIDNIGHT! ➰ #theloopchurros #stayintheloop Een bericht gedeeld door THE LOOP: Handcrafted Churros (@theloopchurros) op 11 Aug 2017 om 1:57 PDT

I want to be… Where the churros are Mermaid Glazed Loop Churro with blueberry glaze and mermaid sparkle sugar topping We can’t wait for you to be part of our world! Shoutout to @blackfilenails for these amazing matching nails #theloopchurros #stayintheloop Een bericht gedeeld door THE LOOP: Handcrafted Churros (@theloopchurros) op 15 Aug 2017 om 9:33 PDT

Making our NEW Mermaid Chilled Loop Churo: a looped churro with blueberry glaze and mermaid sparkle sugar on soft serve ice cream with sugar and chocolate pearls and a house made chocolate mermaid tail ✨ We’re open til MIDNIGHT! #theloopchurros #stayintheloop : @dailyfoodfeed : @blackfilenails Een bericht gedeeld door THE LOOP: Handcrafted Churros (@theloopchurros) op 12 Aug 2017 om 1:11 PDT

