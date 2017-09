Deze avocado-tool gaat je leven zoveel makkelijker maken

Handjes in de lucht als je ook gék bent op avocado. Op toast, door een smoothie, voor guacamole; we gooien de groene vriend het liefst overal doorheen. Het ontpitten van een avocado is helaas wel een minder prettig klusje, maar daar hebben we nu dé oplossing voor gevonden. Er bestaat namelijk een speciale tool voor. Waarom wisten we dit niet eerder?!

We hebben het over een slicer, die speciaal in het leven is geroepen voor het snijden en ontpitten van een avocado. Het keukenartikel bestaat uit drie onderdelen. Met het mesje kun je de avocado doormidden snijden, waarna je met de speciale opening de pit in een handomdraai kunt verwijderen. En daarna kun je met het onderste deel van de tool de schil gemakkelijk verwijderen én de vrucht in stukjes snijden.

Bekijk hieronder hoe dat in z’n werk gaat.

Bron: NSMBL, Beeld: Giphy.