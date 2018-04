Deze acteurs gaan we terugzien in de ‘All you need is love’-film

Toen bekend werd dat er een ‘All you need is love’-film aankomt, sprong menig vrouw een gat in de lucht. De populaire jaarlijkse kerstversie van het programma is als uitgangspunt genomen en Fedja van Huêt heeft de eer om de rol van Dr. Love te vertolken. Maar welke acteurs kunnen we nog meer verwachten?

Lees ook: YES! Er komt een ‘All you need is love’-film en déze acteur speelt de hoofdrol

De filmmakers hebben zojuist bekendgemaakt wie er naast Fedja van Huêt te zien zullen zijn in de film ‘All you need is love’, en dat zorgt voor nóg meer enthousiasme van onze kant.

Divorce

Waldemar Torenstra kennen we natuurlijk allemaal van onder meer zijn fantastische rol in ‘Divorce’, en nu is bekend dat hij ook een van de rollen in ‘All you need is love’ op zich gaat nemen. Daarnaast speelt Anniek Pheifer een grote rol in de film, en komen ook Malou Gorter (Borgen) en Hannah van Lunteren voorbij in de romantische komedie.

Beroemd item

In de film draait het allemaal om het koppel Gerco en Sandra, gespeeld door Waldemar en Anniek. Hun verhaallijn is geïnspireerd op een bekend item uit het programma ‘All you need is love’, waarbij een jongen iemand mee uit wilde vragen. Tijdens een concert reed hij met een motor het podium op, waarna Robert ten Brink het meisje in kwestie erbij haalde. Toen hij haar eenmaal mee uit vroeg, bleek dat het meisje al een relatie had. De ‘All you need is love’-film speelt zich 25 jaar na dit moment af en brengt in beeld hoe geprobeerd wordt om de twee opnieuw bij elkaar te brengen.

We zullen nog even geduld moeten hebben totdat we de film kunnen zien; vanaf december 2018 is-ie te zien op het witte doek.