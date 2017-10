Deze 5 snacks zijn bevroren nóg lekkerder

Waar mag jij altijd voor wakker gemaakt worden? Koekjes, ijs of misschien wel simpelweg snoepjes? Sommige snacks vervelen nooit. Maar wij hebben een trucje, waarmee jouw favoriete snack nóg lekkerder wordt.

Chocolate chip cookies

Raar maar waar: deze knapperige chocoladekoekjes smaken bevroren misschien nog wel lekkerder dan gewoon regelrecht uit de koektrommel. Probeer het eens, en je zult sowieso niet anders meer willen.

Frambozen

Gewone frambozen zijn natuurlijk hartstikke lekker, maar door ze in te vriezen veranderen ze in een verkoelende snack die nét even wat specialer is. Een gezonde snack voor tussendoor, en een leuke vervanging voor een ijsje op warme dagen.

Pudding

Say what? Ja, je leest het goed. Pudding is bevroren nog lekkerder dan normaal. Koop een lading van die kleine puddings in de supermarkt – je weet wel, van die kleine toetjes die je als kind altijd at – en steek er een lepeltje in. Zet ze daarna in de vriezer, en daar is je eigengemaakte ijsje.

Gymmyberen

Ook deze snoepjes doen het heel goed in de vriezer. Het zachte snoepje wordt een hard zuurtje, waar je veel langer mee doet dan een gummybeertje! Ook leuk: voeg de bevroren snoepjes toe aan een fles water. Ziet er leuk uit, en geeft je water een heerlijk zoete smaak.

Yoghurt

Niet gelijk té enthousiast worden; we raden je namelijk niet aan om een pak yoghurt in de vriezer te zetten. Maar maak met een spuitzak kleine toefjes yoghurt op een blad, en vries deze toefjes in. Zo heb je heerlijke en lichte hapjes, die leuk als toetje of garnering zijn.

Bron: NSMBL, Beeld: Sanoma Beeldbank