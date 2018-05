Dit is er al bekend over het derde seizoen van ‘La Casa de Papel’

De Spaanse serie ‘La Casa de Papel’ is misschien wel dé hit van dit moment. Niet zo gek dus, dat Netflix graag nog een extra seizoen wil. Maar de grote vraag hierbij is: hoe nu verder?

Let op: spoilers!

Want het einde van seizoen twee lijkt vrij gesloten. Iedereen zit op een andere plek in de wereld, detective Raquel Murillo en El Professor zijn weer samen… Eind goed, soort van al goed zou je zeggen. (Al kunnen we nog steeds de hartverscheurende dood van een van de personages nog maar nauwelijks verwerken).

Complex

Onze Belgische collega’s van Newsmonkey spraken dan ook met de scenarioschrijver van de serie, Álix Pina, om het een en ander boven water te krijgen. Pina vertelt dat het complex is om een derde seizoen te maken. Pina: ‘De personages met veel geld leven nu op verschillende plaatsen. Er is dus een hele sterke emotionele gebeurtenis nodig om hen weer samen te brengen en om het verhaal weer te laten opleven. We moeten iets heel symbolisch vinden, sterker dan het drukken van bankbiljetten.’ Veel meer wil hij daar niet over kwijt, maar hij zegt nog wel: ‘Bij Netflix stellen ze het op prijs dat we het idee hebben voorgelegd en we denken dat het perfect zal aansluiten bij de vorige twee seizoenen.’ Waarschijnlijk zal seizoen 3 pas in 2019 te bekijken zijn, dus tot nu toe moeten we helaas nog blijven gissen.

