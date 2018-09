Ook groots fan van de dramaserie ‘Klem’? Dan hebben we goed nieuws voor je, want BNNVARA heeft zojuist bekendgemaakt dat het verhaal niet stopt na het huidige seizoen; er is namelijk een derde reeks afleveringen in de maak!

Momenteel is het tweede seizoen van de spannende serie met onder andere Barry Atsma, Georgina Verbaan (heb je haar ultrakorte coupe al gezien?) en Jacob Derwig te zien op NPO 1. De serie gaat over de keurige hoge belastingambtenaar Hugo, wiens leven verstrengeld raakt met dat van de beruchte crimineel Marius (Derwig) en zijn vrouw Kitty (Verbaan).

Gouden Kalf

Barry Atsma en Jacob Derwig werden beiden genomineerd voor een Gouden Kalf voor hun rol in ‘Klem’. Derwig won de prijs in 2016. Georgina Verbaan won de Gouden Notekraker voor haar rol als Kitty. De opnames voor de derde reeks staan in 2019 gepland. Het is nog niet bekend wanneer deze wordt uitgezonden.

