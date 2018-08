Gimme gimme gimme: betekent dít dat er een derde ‘Mamma Mia’-film komt?

Wist jij niet hoe snel je een bezoekje aan de bioscoop moest brengen toen ‘Mamma Mia: Here We Go Again’ ein-de-lijk in première ging? En heb je er zo van genoten dat je meteen alweer hoopte op een derde deel van de feelgood-film? Goed nieuws, want het zou zomaar kunnen dat die er komt.

Stop de persen: komt er een derde deel van ‘Mamma Mia’? Als het aan de actrices Amanda Seyfried en Lily James ligt wel.

The DNA Test

Op de vraag of we een derde ‘Mamma Mia’-film kunnen verwachten, antwoordt de dolenthousiaste Amanda: ‘Oh ja, zeker weten.’ Lily, die in hetzelfde radio-interview aan bod komt, ziet het ook wel zitten. Ze zou zelfs al een balletje opgegooid hebben en een suggestie hebben voor de filmtitel, namelijk ‘The DNA Test’. In het derde deel zou volgens Lily – die de rol van de jongere Donna vertolkt – dan eindelijk bekend moeten worden wie de vader is van Sophie, gespeeld door Amanda. Klinkt als een goed plan, toch?

Bron: Grazia.nl | Beeld: still uit trailer