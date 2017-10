Goed nieuws voor alle Disney liefhebbers, want er zijn plannen om een derde Disney park in Parijs te openen! Vanaf 2027 komen we meer te weten over nóg een magisch park van Disneyland Parijs.

Derde Disney park

In het geheim zouden Disney Imagineers al druk bezig zijn met de plannen voor de grote uitbreiding. Op het Cafe Mickey forum weten ze zelfs al waar het derde park gaat komen en zie je meteen hoe groot het gebied eigenlijk is.

De afstand zou groot zijn van de andere twee parken, maar daar is natuurlijk een oplossing voor: een Monorail om je van het ene naar het andere park te brengen! Rumour has it dat er een nieuw hotel gebouwd wordt, evenals een congrescentrum en een ecologisch recreatiegebied. Verder is het vooral afwachten wát er precies gaat komen en wat de plannen van Disney zijn, maar dat het magisch wordt… Dat is een ding dat zeker is.

Beeld: Hello Disneyland