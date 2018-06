Zo veel hebben de deelnemers van ‘Vier handen op één buik’ echt aan het programma

In ‘Vier handen op één buik’ worden tienermoeders tijdens en na hun zwangerschap begeleid door een bekende Nederlandse mama; zo schoten afgelopen seizoen onder meer Patty Brard, Bobbi Eden en Kim Kötter te hulp. Maar hoeveel hebben de deelnemers nu eigenlijk écht aan het BNNVARA-programma? NRC zocht het uit en kwam tot de ontdekking dat de tienermoeders in spe zich vooral misleid in plaats van geholpen voelen.

De meisjes die in ‘Vier handen op één buik’ te zien zijn, hebben vaak een paar dingen gemeen: ze zijn (meestal) minderjarig, kampen met financiële schulden en hebben nog geen idee hoe ze een kind moeten opvoeden. Alle hulp die ze hierbij kunnen krijgen, is dan ook meer dan welkom.

Babyklaar

Om hun leven voor te bereiden op de komst van een kleine, schieten bekende moeders te hulp. Zo is in het programma te zien op de tienermoeders geholpen worden met onder meer het babyklaar maken van hun huis, het vinden van een bijbaan of het kiezen van een passende opleiding. Bovendien worden ze voorbereid op de bevalling middels speciale cursussen en krijgen de meiden te horen hoe gevaarlijk roken tijdens de zwangerschap bijvoorbeeld is. ‘Wij ondersteunen de deelnemers waar we kunnen en zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat de aanstaande tienermoeders echt iets van hun leven en dat van hun baby’s gaan maken’, aldus de makers van het programma.

Boekje open

Uit de research van NRC blijkt dat de deelnemers van ‘Vier handen op één buik’ een contract moeten tekenen, waarmee ze veel rechten weggeven. In ruil hiervoor krijgen ze een bedrag van 750 euro. Maar… wil je tijdens de draaiperiode stoppen – iets wat drie van de vier deelnemers wilden die een boekje opendeden tegenover NRC – dan krijg je een boete opgelegd van 5.000 euro. Voor de 20-jarige Michelle, die op haar achttiende meedeed aan het programma, was dit wegens financiële omstandigheden geen optie.

Hard nodig

‘Ik had hulp nodig. Het maakte me niet uit hoe of van wie’, aldus Michelle tegenover de krant. Daarnaast speelde het geldbedrag dat zij en haar vriend Michaelangelo kregen voor hun deelname een grote rol. ‘We konden het geld zó goed gebruiken.’

Van de beloofde hulp kwam niet veel terecht; zo moest Michelle zélf een huis zoeken, terwijl gezegd was dat ze daarin ondersteund zou worden. Daarnaast wilde ze geen camera’s tijdens de verhuizing, en al helemaal niet toen haar kindje even later uit huis werd geplaatst. Maar ze was zo bang voor de geldboete als ze het contract zou verbreken, dat ze er tóch aan toegaf. ‘Ze bleven appen, mailen en bellen.’ BNNVARA besloot de uithuisplaatsing van de baby uit te zenden omdat ze ‘het verhaal van een tienermoeder volgden en alle ups en downs die daarbij horen in beeld wilden brengen’.

Snackbar

Ook Sharona deed mee aan ‘Vier handen op één buik’. Een van de dingen die haar beloofd werd, was dat ze geholpen zou worden om gezonder te eten. Tot er werd voorgesteld om bij een snackbar te filmen. ‘Ze fluisteren je in: bestel maar een patatje’, zegt ze tegen de krant. Daarnaast vertelt het meisje dat er opnames werden gemaakt op haar balkon, waarin te zien was hoe ze een sigaret opstak. Maar dat is niet het enige dat in beeld werd gebracht; ook was te zien dat er veel rommel en kattendrollen lagen. ‘Ik ga echt niet alles goed praten, maar ze komen niet om te helpen. Ze willen vooral laten zien wat er allemaal verkeerd gaat.’

