Zó maak je de decembermaand niet te duur

December is een gezellige, maar ook een dure maand. Denk aan cadeautjes, feestkleding, uitgebreid tafelen en feestelijke inrichting. In deze maand willen we onbezorgd kunnen genieten. Toch levert het vaak de nodige financiële stress op en geven we meer uit dan op voorhand gepland. Hoe kunnen we toch slim deze dure maand doorkomen? Hier een aantal tips:

Lees ook: Ho Ho Ho: deze kerstkransjes zijn gevuld met Licor 43, Baileys en hopjes likeur

Probeer voor het kerstdiner eens langs goedkope supermarkten als Aldi en Lidl te gaan of kies vaker voor huismerken. Deze winkels hebben vaak een bijzonder kerstassortiment voor een klein prijsje. De kosten voor een kerstdiner hoeven niet allemaal neer te komen op de schouders van de gastheer- of vrouw. Spreek onderling af hoe de kosten worden verdeeld of laat de gasten de drank meenemen. Kijk eens kritisch in je kledingkast. Waarschijnlijk kun je daar wel een leuke outfit mee samenstellen in plaats van een nieuwe te kopen. Spreid de aanschaf van cadeautjes over het hele jaar. Naarmate de feestdagen naderen worden veel producten duurder. Laat het vuurwerk dit jaar even zitten en geniet van de mooie pijlen en het geknal van de buurt. Dat is misschien wel veel leuker, én het kost helemaal niets. Misschien heb je nog wel iets in huis liggen waar je niets mee doet. Een gekregen geurtje of douchegel wat nog in de verpakking zit. Strik eromheen en je bent klaar. December is nou eenmaal een dure maand. Probeer daar dus van te voren rekening mee te houden, dan zullen de kosten ook wel meevallen uiteindelijk.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Beeld: Sanoma Beeldbank | Bron: Stofzuigerzen.nl