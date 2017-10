Marlien: ‘Ik zou toch niet de volgende in het rijtje worden?’

‘Het is foute boel, meisje. Je hebt borstkanker,’ kreeg Marlien Bakker (29) vorig jaar van haar arts te horen. Op haar Instagram-account deelt ze haar ziekteproces, hoe rauw ook, met de buitenwereld.

Lees ook: Geert: ‘Gebarentaal is van kinds af aan mijn moedertaal’

‘Even twijfelde ik of ik mijn persoonlijke Instagram-account wel wilde gebruiken om dingen over mijn ziekte te delen. Na die eerste post zou ik altijd ‘Marlien van de borstkanker’ blijven. Maar ik wilde anderen bieden wat ik zelf zo had gemist: een eerlijk beeld van het leven van een jonge vrouw met borstkanker. En dat het soms rauw zou zijn en volgers zou afschrikken, dat was dan maar zo.’

Harde plek

‘Een week na mijn 28e verjaardag legde mijn vriend Stephan in bed zijn hand op mijn borst en voelde hij een harde plek. Zelf voelde ik het ook en eigenlijk schrok ik meteen. Zowel mijn moeder als mijn oma had borstkanker gehad, ik zou toch niet de volgende in het rijtje worden? Ik belde de dag erna meteen de huisarts. Ook hij voelde er kennelijk enige haast bij, want ik zat direct na het weekend al in het ziekenhuis voor allerlei onderzoeken. En ook de uitslag volgde snel. Het was 5 juli 2016 toen de chirurg tegen me zei: ‘Ik kan het niet mooier voor je maken, meissie, het is borstkanker. En we gaan zodra we kunnen aan de slag met chemokuren en een operatie. We zijn nu het behandelplan voor je aan het maken.’ Mijn adem stokte even toen ik het woord borstkanker hoorde. Pas later thuis kwamen de tranen. Maar meteen wist ik: ik moet nú alles uit mijn handen laten vallen, want de komende maanden draait mijn leven om genezen. Dus dat heb ik gedaan. Met mijn superleuke baan als assistent van de directeur van een warenhuis, stopte ik meteen. Gelukkig zat er een vriendin net zonder werk en besloot zij totdat ik hersteld was mijn baan over te nemen. Dat voelde heel veilig en vertrouwd.’

‘‘Hebben jullie een kinderwens?’, had de chirurg al snel na de diagnose gevraagd. Toen we daar allebei op antwoorden dat we ooit wel graag kinderen wilden, kwamen we in aanmerking voor een ivf-traject. Voordat ik begon met de chemokuren zijn mijn eitjes veiliggesteld, zodat die niet beschadigd konden worden en ik ooit toch moeder zou kunnen worden.’

Het hele interview lees je in de nieuwe Flair. Nummer 41 ligt t/m 17 oktober in de winkel.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome