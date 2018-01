De trends voor babynamen in 2018

Het is en blijft een lastige klus: de naam voor je baby verzinnen. Je kleine spruit moet er immers zijn of haar hele leven mee doen, waardoor het zweet bij sommige toekomstige ouders aardig uitbreekt. Toch zijn er ook dit jaar weer een paar trends die je de nodige inspiratie kunnen geven.

De één zag de perfecte naam in een film of serie voorbijkomen, de ander liet zich inspireren door een speciaal boekje. En hoewel er nog altijd veel mensen zijn die de naam van hun baby zelf in elkaar knutselen, zouden toekomstige ouders zich volgens expert S.J. Strum dit jaar vooral laten inspireren door films, vogels, het zonnestelsel en niet te vergeten: Shakespeare.

Lastig

Toch blijkt dat ook de namen die voorheen als typische jongensnamen werden gezien, nu ineens populair zijn voor meisjes en andersom. Maar ook verschillende bloemen en Bijbelse namen zouden dit jaar weer een bron van inspiratie zijn voor vele ouders. Overigens vinden veel ouders het moeilijk om samen tot één naam te komen. Maar liefst 52 procent van de ondervraagden uit het onderzoek van de site ChannelMum geeft namelijk toe het erg lastig te vinden om er met hun partner uit te komen. Tsja, het is ook niet makkelijk!

Bron: Yahoo UK Beeld: iStock