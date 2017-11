De Spice Girls doen alle vijf mee aan reünie

Alles van vroeger komt terug, en nu ook de Spice Girls. De bekendste meidengroep aller tijden zal in 2018 een album en een tv-special maken. Yay!

Lees ook: Spice up your life met deze brunch in Spice Girls-thema

Geruchten over een mogelijke reünie van de Spice Girls doen al een hele tijd de ronde, maar nu is het concreter dan ooit. Er was eerst sprake van dat enkel Geri, Emma en Mel B zouden meedoen, maar goed nieuws: de oorspronkelijke formatie blijft behouden. Mel C, Mel B, Geri Horner, Emma Bunton én Victoria Beckham zaten deze zomer samen rond de tafel en ze zien een comeback alle vijf volledig zitten. Vreugdedansje!



Nieuw album

De moeilijkste taak was om Victoria te overtuigen. Nu dat gelukt is, staat niks nog in de weg van een reünie. Hun debuutsingle ‘Wannabe’ is ondertussen -hou jullie vast- 22 jaar geleden. Jup, we worden oud. Hoogst tijd dus voor wat nieuw werk. Baby Spice, Ginger Spice, Sporty Spice, Scary Spice en Posh Spice zullen een tv-special maken én een nieuw album. Ze werken daarvoor samen met hun vroegere manager Simon Fuller.

Gespannen

Begin dit jaar was de sfeer tussen de dames nog redelijk gespannen. De geboorte van Geri’s zoontje en de moeilijke echtscheiding waarin Mel B verwikkeld zit, bracht ze weer dichter naar elkaar toe. Het blijft wel moeilijk om ze alle vijf samen te krijgen omdat ze een voor een een heel drukke agenda hebben. Maar de goesting is er, en dat is de grootste stap. Wij kijken er alvast naar uit!

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Auteur: Herlinde Matthys | Bron: The Sun | Beeld: ANP