De nieuwe kerstreclame van John Lewis doet je wederom huilen

Ieder jaar brengt het Britse warenhuis John Lewis een kerstreclame uit, die nét even anders is. Je ziet geen overdadige kerstbomen, kerstmannen en stapels cadeautjes, maar een video met een pakkende boodschap die je niet zomaar vergeet. Probeer het maar eens droog te houden…

De spraakmakende video snijdt onderwerpen als vriendschap en eenzaamheid aan, en gaat je niet in de koude kleren zitten. Het gaat over een jongetje met de naam Joe, die bevriend raakt met Moz The Monster. De twee ontwikkelen een bijzondere band, maar door een valpartij moeten ze afscheid nemen…

Bekijk de video hieronder. Zet de tissues maar klaar!

