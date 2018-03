De negende aflevering van Vier handen op één buik: dit waren de reacties

In de negende aflevering van ‘Vier handen op één buik’ wordt de 20-jarige Tiffany tijdens en na haar zwangerschap bijgestaan door Patty Brard. Het meisje is al moeder; zes weken na de bevalling van haar eerste kindje is ze opnieuw zwanger geraakt.

Pas na 26 weken ontdekt Tiffany dat ze opnieuw zwanger is. Ze heeft dan twee opties: óf het kindje houden óf het kindje laten adopteren na de bevalling. Het kindje weg laten halen is geen optie meer; dat mag in Nederland tot en met 24 weken. Tiffany hoeft er echter niet lang over na te denken en besluit het kindje zelf op te voeden.

Sigaretten en energiedrankjes

Bentley, het eerste kindje van Tiffany, is zes weken oud wanneer het meisje ontdekt dat ze zwanger is. Het lijkt alleen geen reden voor de kersverse moeder om te stoppen met roken. Daarnaast drinkt ze ook nog het ene na het andere energiedrankje, waar Patty haar natuurlijk zo snel mogelijk van af wil helpen. Die verslavingen zijn niet het enige probleem van Tiffany; omdat ze niet naar school is geweest toen ze minderjarig was, heeft ze inmiddels een flinke schuld opgebouwd. Daarentegen heeft Tiffany wél een eigen huis waar ze met haar kinderen kan wonen.

Eigen moeder

Met haar eigen moeder heeft Tiffany al een hele tijd geen contact; op haar vijfde vertrok haar moeder uit haar leven. Omdat ‘ze rust nodig had’ ging ze naar Engeland en liet ze haar man en Tiffany achter in Nederland. Maar Patty zou Patty niet zijn als ze niet zou zorgen voor een hereniging, wat ze nog voor elkaar krijgt ook.

Hoe Twitter reageerde op deze verzoening en de rest van de aflevering? Hieronder een greep uit de tweets.

Dat meisje kan haar moeder toch nooit meer vertrouwen?#vierhandenopeenbuik — Nooks Wagemakers (@Nooks76) 20 maart 2018

Keek net #vierhandenopeenbuik maar wat ze ook zeggen over @pipapatty ik vind haar een ontzettend warm mens. Gemeend oprecht is ze. — Marcha it is! (@Sport_gezond) 21 maart 2018

Zullen we Sharon ook even een groot applaus geven? Wat een lieve vriendin voor Tiffany! #vierhandenopeenbuik — Kristel Schoonbeek (@kristel_music) 21 maart 2018

Na het zien van #vierhandenopeenbuik zou ik zowel Tiffany als @pipapatty een dikke knuffel willen geven! Wat een sterke vrouwen! — Kimberley Poelen (@kimberleypoelen) 20 maart 2018

Mooie meid die Tiffany! Respect voor hoe ze het doet! #traantjegelaten #vierhandenopeenbuik — ester verkerk (@esterverkerk) 20 maart 2018

Staat er een stoere, met beide benen op de grond mama, gaan ze naar zuurstok therapie in het roze huis, met de roze dame dat hoeft van mij niet zo…#vierhandenopeenbuik. Verder top meid die Tifany! En top Patty! — Sandra (@Sandra70423005) 20 maart 2018

Maar eerlijk is eerlijk.. Bentley en Jainy zijn wel echt prachtkindjes.. Wat een knapperdjes. Eindelijk eens een moeder die wél alles netjes op orde heeft, naar omstandigheden, en die echt alles op alles zet voor haar mannetjes. Respect hoor Tiffany! ❤ #vierhandenopeenbuik — Rianne’ (@Girafgepeigerd) 20 maart 2018

Bij sommige vrouwen hoef je er alleen maar aan te ruiken of ze zijn alweer zwanger #vierhandenopeenbuik — Gaz (@GezinusG) 20 maart 2018

Heel veel respect voor Tiffany, wat een fantastische kindjes. Heel knap hoe ze haar schouders er onder heeft gezet #mooimens #vierhandenopeenbuik — Sanne piest (@sanne2304) 20 maart 2018

Hoe zou het met Tiffany gaan nu? Ik hoop dat het goed gaat met haar. Wat een levensverhaal #vierhandenopeenbuik — Brenda (@brenda_b_1979) 20 maart 2018

Zelf opgegroeid zonder moeder en het dan zo goed doen als alleenstaande moeder, ga er maarana staan #vierhandenopeenbuik — BuroBloei (@BuroBloei) 20 maart 2018

Wat een moeilijk leven, maar wat een lieve mama #vierhandenopeenbuik. En Patty, top wijffie! Geweldig hoe je haar bij staat @pipapatty — Sandra (@Sandra70423005) 20 maart 2018

Bron: Twitter | Beeld: still uit aflevering