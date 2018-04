De leukste stedentrips in eigen land met dit keer: Arnhem

Stad van de mode én van de vele leuke winkeladresjes, dus hier krijg je je dag zeker wel om. En daarna duik je lekker een restaurant of eetcafé in. De keuze is reuze!

Pure verwennerij

Wat begon als een restaurant waar ook taart op het menu stond, groeide uit tot een restaurant én een bakkerij. In Sugar Hill geniet je van pure gerechten met een bijpassend wijntje of biertje. Voor de zoete trek steek je de weg over naar Sweet Sugar Hill Bakery, waar je trouwens ook bakworkshops kunt volgen. Klarendalseweg 192 en 376 , Sugarhill.nl en Sweetsugarhillbakery.com

Mexi-go!

Het interieur van het Mexicaanse restaurant Cantina is in elk geval alleen al de moeite waard en de kaart trouwens ook. Wat dacht je van Mexicaanse tapas? Lekker!

Rijnkade 59, Arnhem, Cantina.nl

Voor burgers en buitenlui

Fastfood mag hier dan wel op het menu staan, bij Iveau Burgers & Wijnbar eet je niet zomaar een ordinaire hamburger. Het eten wordt hier bereid op een ‘slow food’-manier. Extra bijzonder: een bijpassende wijn bij elke burger en de gevarieerde, steeds wisselende kaart. Kleine Oord 78, Burgersenwijn.nl

Voor jou, van mij

Op zoek naar een mooi cadeau? Dan moet je bij Van Mij zijn! Hier vind je items voor je interieur van bijvoorbeeld Rice, House Doctor en Serax. Maar ook prachtige ansichtkaarten en fijne armbandjes.

Kerkstraat 1, Van-mij.nl

