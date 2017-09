De huishoudladder van Victor Mids

De was cheffen, stofzuigen, het bed opmaken, vaatdoekjes uitkoken, poepluiers verschonen… Elke week testen wij de huishoudelijke capaciteiten van een bekende Nederlandse man. Deze keer: illusionist Victor Mids.

In het kort

Illusionist Victor Mids (30) brengt heel Nederland in verwarring met zijn tv-programma Mindf*ck. In zijn boek Mindf*ck, 101 illusies en experimenten (ruim 100.000 stuks verkocht!) legt hij zijn spectaculairste trucs uit. Victor heeft een vriendin en hij woont in Leiden.

Welke schoonmaakklus zou jij willen wegtoveren?

‘Strijken. Ik treed op door het hele land, dus ik moet vaak gestreken overhemden en shirts hebben. Meestal vraag ik dat aan mijn schoonmaker, maar soms redt ze het niet en moet ik het zelf doen. Dat kan ik wel, maar niet zo goed als mijn moeder.’

Oordeel: Nou ja, hij heeft in elk geval een strijkbout. Een ½ punt.

Wat doe je liever: stoffen of stofzuigen?

‘Stoffen doe ik zelden. Ik stofzuig liever, ook omdat je dan iets minder dicht bij het stof bent. Er is nooit echt een allergie bij me vastgesteld, maar ik ben wel gevoelig voor fijnstof. Dat betekent overigens niet dat ik vaak stofzuig.’

Oordeel: Gelukkig kan-ie beter toveren: 0 punten

Hoe vaak maak jij het toilet schoon?

‘Mijn schoonmaker komt elke twee weken. Tussendoor probeer ik het zelf te doen. Met chloor, een wc-borstel en van die toiletdoekjes.’

Oordeel: De man woont alleen, give him a break. ½ punt

Ben jij een rommelkont of een pietje precies?

‘Ik zit er een beetje tussenin, denk ik. Ik ben niet iemand bij wie het altijd opgeruimd is, maar je denkt als je bij mij binnenkomt ook niet: jemig, wat een rommel.’

Oordeel: De gulden middenweg. Dat is een ½ punt waard

Interview: Fleur Baxmeier | Beeld: Marc de Groot.