De huishoudladder van Martijn Fisher

De was cheffen, stofzuigen, het bed opmaken, vaatdoekjes uitkoken, poepluiers verschonen. Elke week testen wij de huishoudelijke capaciteiten van een bekende Nederlandse man. Deze keer: acteur Martijn Fischer.

In het kort

Acteur Martijn Fischer (49) heeft een latrelatie en heeft co-ouderschap over z’n twee zoons uit een eerdere relatie. Je kent Martijn onder meer als André Hazes in de musical Hazes. Momenteel is hij te zien in de gezellige familiefilm Dikkertje Dap, gebaseerd op het beroemde versje van Annie M.G. Schmidt.

Hoe ziet de taakverdeling in jouw huishouden eruit?

‘Sinds kort heb ik eens in de twee weken een hulp die de grote lijnen doet. De rest doe ik zo veel mogelijk zelf. Behalve dat ik vind dat ik er goed in ben, word ik van schoonmaken en opruimen helder in mijn hoofd. Het helpt om de geestelijke chaos in te perken, haha.’

Dubbele winst. 1 punt

Wanneer waste je voor het laatst het beddengoed?

‘Daar ben ik iets laconieker in. Het moet eigenlijk elke week, maar ik doe het hooguit eens in de twee weken. Aan de andere kant: ik douche als ik uit mijn bed stap en voordat ik erin ga, dus het wordt niet vies.’

Hmm… ½ puntje

Hoe vaak gaan je vaatdoeken in de was?

‘Ik gebruik overal vloerdoekjes voor. Wegwerpmaterie. Er gaat wel een pak per week doorheen.’

Niet heel milieuvriendelijk, maar het goede nieuws: Martijn scheidt het afval wel netjes. Daarom: 1 punt

Ben jij van nature een opgeruimd type?

‘Vroeger thuis was het ongelofelijk slonzig. Mijn moeder was een hippie, niet normaal. Daar heb ik me nooit senang bij gevoeld. Ik denk dat ik daardoor een kleine hygiënekoning ben geworden: de hele dag in de weer met doekjes, de kopjes al in de vaatwasser zetten als mensen nog thee aan het drinken zijn. Mijn kinderen tarten mij enorm, want die kwakken alles achter hun reet aan, wat hoort als je puber bent. Die zit ik behoorlijk op de huid.’

Je zult als puber zo’n vader hebben… 1 punt

