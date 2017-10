De huishoudladder van Kay Nambiar

De was cheffen, stofzuigen, het bed opmaken, vaatdoekjes uitkoken, poepluiers verschonen. Elke week testen wij de huishoudelijke capaciteiten van een bekende Nederlandse man. Deze keer: Kay Nambiar.

In het kort

Kay Nambiar (34) is presentator bij MTV, fotograaf en model. Wapenfeit: in 2014 won hij Expeditie Robinson. Kay woont in Amsterdam. Technisch gezien woont hij alleen, in de praktijk woont hij samen met zijn vriendin.

Helpt je vriendin veel mee in jouw huis?

‘Ik vind schoonmaken heel leuk, dus ik probeer het zo veel mogelijk zelf te doen. De vloer dweilen heeft iets heel meditatiefs, net als stofzuigen. Het werkt voor mij opwekkend om iets wat vies is schoon te maken. Als ik het zelf doe, weet ik bovendien dat het goed wordt gedaan.’

Geef ons ook zo’n kerel. 1 punt

Waarvoor gebruik je een microvezeldoekje?

‘Voor de keuken en m’n televisiescherm. Ik heb ze in de kleuren lichtblauw, roze of groen. Of ik weet waar de kleuren voor staan? Eh, nee?’

De verschillende kleuren zijn er om hygiënisch te werken. Dus voor elke ruimte een eigen kleur. ½ punt

Ben jij een rommelkont of een pietje-precies?

‘Een mix, denk ik. Als ik het druk heb, ben ik vrij rommelig. Heb ik de tijd, dan ben ik netjes.’

½ punt

Wanneer waste je voor het laatst het beddengoed?

‘Eens per week. Daarna strijkt mijn vriendin het. Zij is gek op strijken, mijn kleren doet ze ook.’

Wil je vriendin ook bij ons komen strijken? 1 punt

