De huishoudladder van Juvat Westendorp

De was cheffen, stofzuigen, het bed opmaken, vaatdoekjes uitkoken, poepluiers verschonen. Elke week testen wij de huishoudelijke capaciteiten van een bekende Nederlandse man. Deze keer: acteur Juvat Westendorp.

In het kort

Acteur/danser Juvat Westendorp (28) ken je van films en series als Malaika, Tuintje in mijn hart en GTST. Hij is van maandag tot en met donderdag elke avond om 22.30 uur bij Net5 te zien in de latenightsoap De Spa. Naast zijn acteerwerk runt hij zijn eigen sportschool Juvat Dance Academy. Juvat is single en woont in Zaandam in een appartement van 96 vierkante meter.

Hoe vaak maak jij het toilet schoon?

‘Eh… moet ik hier eerlijk op antwoorden? Eens in de twee maanden. Met een schuursponsje, een doekje en bleek.’ Zijn excuus: hij is zelden thuis en maakt vaker het toilet van een tankstation onveilig dan z’n eigen wc’tje.

Wij zijn streng en delen toch zero points uit.

Hoe wit blijven jouw witte wasjes?

‘Ik heb weleens een witte was verpest, omdat ik een rode onderbroek was vergeten. Verder gaat het meestal wel goed. Ik sorteer alles netjes op wit, zwart en bont en weet dat ik standje 2 moet gebruiken voor de zwarte was en standje 8 voor de witte was. Die voor de bonte was moet ik elke keer opzoeken.’

Persoonlijk zijn wij onbekend met standje 8 en 2, maar het klinkt veelbelovend. 1 punt

Wie strijkt jouw overhemden?

‘Ikzelf. Sterker nog: ik ben drie maanden geleden naar de Mediamarkt gegaan en heb de duurste strijkbout gekocht die ik kon vinden. Ik haat strijken en als ik het dan toch moet doen, dan wil ik ook dat het echt goed gebeurt. Het resultaat is nog steeds niet perfect, maar het gaat al een stuk beter dan met het Tefal-strijkijzer van 20 euro dat ik eerst gebruikte.’

Mannen en hun gadgets… 1 punt

Stofzuig je onder de bank?

‘Zeker! Als ik schoonmaak, dan is het all out. Alles aan de kant, kussens van de banken. Eens in de drie weken doe ik mijn hele huis van top tot teen.’

Geen stof in hoekjes of gaten. We like. 1 punt

