De Huishoudladder van Dragan Bakema

Stofzuigen, het bed opmaken, vaatdoekjes uitkoken, poepluiers verschonen. Elke week testen wij de huishoudelijke capaciteiten van een bekende Nederlandse man. Deze keer: Dragan Bakema.

Lees ook: De Huishoudladder van Akwasi: ‘Volgens mij kan ik best goed wassen’

In het kort

Dragan Bakema (37) is bekend van films als The Paradise Suite en series als De Geheimen van Barslet en Medea. Hij is nu op het witte doek te zien in Broers en speelt deze week voor het tweede jaar een rol in het theaterspektakel Het Pauperparadijs. Dragan woont samen met zijn vriendin Kiki en hun twee dochters Lola (3) en Milica (1), deels in Nederland en deels in hun huis in Servië.

Hoe ziet de taakverdeling er thuis uit?

‘De taakverdeling is dat ik geld verdien met spelen in toneelstukken, tv-series en commercials en mijn vriendin Kiki het thuis regelt: voor de kinderen zorgen, het huis schoonmaken, koken. Ik doe dus niks, haha.’

Oordeel: Een ½ punt voor de heldere verdeling

Scheid je afval?

‘We hebben meerdere bakken, maar Kiki vindt dat stinken. We scheiden dus niks.’ Oordeel: Scheiden doet lijden. 0 punten

Zie jij jezelf als een opgeruimd type?

‘Ik ben netjes omdat het om me heen netjes is. Dat is nooit anders geweest, want ik heb eigenlijk altijd een vrouw in huis gehad. Het enige wat ik ’s avonds in een hoek gooi, zijn mijn tassen. Maar die neem ik de volgende ochtend ook weer mee.’

Oordeel: Een soort medium netjes, dus. ½ punt

Lees het antwoord op nog meer huishoudelijke vragen én de score op de huishoudladder in de nieuwste Flair!

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome