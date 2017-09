De huishoudladder van Donnie Roelvink

De was cheffen, stofzuigen, het bed opmaken, vaatdoekjes uitkoken, poepluiers verschonen. Elke week testen wij de huishoudelijke capaciteiten van een bekende Nederlandse man. Deze keer: realityster en fitnessenthousiasteling Donny Roelvink.

In het kort

Donny Roelvink (19) zat samen met z’n broer Dave in de realityserie De Roelvinkjes: Dave en Donny doen zaken. Op dit moment is hij te zien in de nieuwe Nederlandse film Misfit. Donny woont bij z’n moeder in Landsmeer en heeft een vriendin.

Hoe vaak maak jij het toilet schoon?

‘Ik ga er even met de borstel doorheen nadat ik ‘m heb gebruikt, maar mijn moeder maakt hem echt schoon. Zij is de huishoudster in huis.’

Oordeel: ½ punt

Vouw je je eigen was op?

‘Ja, absoluut. Mijn kledingkast moet ontzettend netjes en overzichtelijk zijn. Dat ik in één oogopslag zie wat er ligt, zeg maar. Daar ben ik een beetje autistisch in, net zoals dat mijn auto altijd piekfijn schoon moet zijn.’

Oordeel: Mannen en hun auto’s… 1 punt

Wie doet wat bij jullie?

‘Mijn moeder en ik zijn een tijdje terug verhuisd naar een ander huis in Landsmeer. We hebben daar nog geen vaatwasser, dus we moeten met de hand afwassen. Als ik iets gegeten of gedronken heb, dan maak ik dat meteen schoon, want ik weet dat mijn moeder het fijn vindt als het aanrecht netjes is.’

Oordeel: En de rest van alle klusjes? ½ punt

Hoe vaak stofzuig je?

‘Mijn moeder werkt bij Holland Casino, waar ze geregeld nachtdiensten draait. Als zij nog op haar werk is en ik zie dat er even een stofzuiger door het huis moet, dan ben ik niet te beroerd om dat te doen, maar negen van de tien keer is het gewoon schoon.’

Oordeel: Omdat je moeder het al heeft gedaan, bedoel je? ½ punt

