Juf Ank, directeur Anton, conciërge Volkert en de rest: ze hebben in ‘De Luizenmoeder’ wekenlang een lach op ons gezicht weten te toveren en het deed dan ook best een beetje pijn toen het eerste seizoen afgelopen was. Gelukkig werden we al gauw verblijd met het nieuws dat er nieuwe afleveringen zouden komen en nu weten we ook wanneer we die op de buis kunnen verwachten.

Hallo allemaal, wat fijn dat ‘De Luizenmoeder’ over een tijdje de zondagavond weer wat fijner maakt! Vanaf 5 augustus om precies te zijn, want dat is de datum waarop het AVROTROS-programma weer van start gaat en we de passages op basisschool De Klimop kunnen volgen. Dat belooft weer een hoop ongemakkelijke momenten en hilariteit; wij kunnen in elk geval niet wachten.

Record na record

De eerste aflevering van ‘De Luizenmoeder’ leverde op televisie minder dan een miljoen kijkers op, maar bereikte bij de vierde aflevering een hoogtepunt met bijna 3,5 miljoen kijkers. Daarna bleef het aantal kijkers schommelen rond de drie miljoen. Ook online heeft de uit negen afleveringen bestaande serie records gebroken.

Beeld: still uit aflevering, seizoen 1