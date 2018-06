Lekker snel! Vanaf deze datum staat het zesde seizoen van ‘Orange is the new black’ op Netflix

Fans van ‘Orange is the new black’, opgelet! Het heeft even geduurd maar we kunnen ons zéér binnenkort opmaken voor een gloednieuw seizoen van de populaire serie.

Pak je agenda er maar bij en markeer 27 juli met – oranje – stift, want vanaf die datum staat het langverwachte seizoen op Netflix. En het beste nieuws is dat de releasedatum op een vrijdag valt, wat betekent dat je het hele weekend kunt bingewatchen.

Teaser

Van het zesde seizoen – waarin actrices als Taylor Schilling, Uzo Aduba, Laura Prepon en Kate Mulgrew weer te zien zullen zijn – is al een teaser vrijgegeven. Een ontzettend korte, maar dat zorgt alleen maar voor nóg meer nieuwsgierigheid van onze kant.

