Dat wordt boeken: binnenkort vlieg je voor nog geen 200 euro naar New York

Dat tripje New York dat altijd al op je bucketlist staan, wordt binnenkort een stuk realistischer. De vliegtuigmaatschappij Norwegian Air vliegt vanaf mei voor slechts 168 euro naar The Big Apple.

De prijsvechter gaat vanaf mei vier keer per week van Amsterdam naar New York vliegen, zo maakt de maatschappij donderdag bekend. Een enkeltje zal minimaal 199 dollar (omgerekend zo’n 168 euro) gaan kosten. Je vliegt dan van Amsterdam Schiphol naar JFK Airport, wat dichtbij New York ligt. Let wel op: opties als bagage en maaltijden kost je nog wel extra.

Bij KLM kost een retourtje Amsterdam – New York zo’n 700 euro. De IJslandse luchtvaartmaatschappij WOW maakte eerder dit jaar bekend die retourtjes voor ongeveer 335 euro te gaan aanbieden.

