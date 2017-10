Annouk: ‘Tomas en ik, dat is alleen seks’

Annouk (28) is single. Haar relatie met lekker eten is haar ‘enige vaste relatie’. Ze doet het geregeld met ex-studiegenoot Tomas en date (online) met Koen. Ze hield een maand een seksdagboek bij.

Zaterdag 20.10

Ik ben me aan het klaarmaken voor een avondje uit als Tomas me sms’t. Hij vraagt of ik even tijd heb voor de avond begint. Ik vind het wel spannend. Een vluggertje. Een halfuur later staat hij voor de deur. Ik open die deur in mijn kamerjas, ik draag er niets onder. We wisselen geen woorden uit en hebben de beste seks die ik de voorbije weken gehad heb. Heerlijk. Na afloop roken we samen een sigaretje. Hij gaat straks ook nog op stap met vrienden. We lachen, wat hebben we dit toch goed geregeld. We geven elkaar een high five als hij gaat. Zouden er nog meer friends with benefits zijn die het zo doen?

Zondag 11.21

Ik lig nog in bed. Met een kater. En ik voel me stom. Omdat Tomas gisterenavond nog langsgekomen is, heb ik Koens berichtjes de rest van de avond genegeerd. Het leek me een beetje too much om me diezelfde avond ook nog met hem bezig te houden.

Maandag 13.40

Ik zit er eigenlijk mee. Ik heb de sms’jes met Koen gelaten voor wat ze zijn omdat Tomas er was. Maar zo kom ik niet verder. Tomas is een doodlopende straat als het op relaties aankomt, dus ik moet mijn ogen en oren openhouden. En Koen dus een kans geven.

Woensdag 16.37

Koen en ik zijn back on track. Ik heb niet meteen de behoefte om met hem af te spreken, want onze berichtjes worden steeds pikanter.

Donderdag 22.45

Bingo! De naaktfoto is er! Haha! Koen en ik zijn nog steeds druk in gesprek, nu dus ook met beeldmateriaal. En dat materiaal ziet er goed uit, moet ik zeggen. Ik kruip in bed met de telefoon bij me en we sturen wat subtiele naaktfoto’s naar elkaar.

