Dankzij dit vertaalapparaatje weet jij altijd wat je hond denkt

Soms zou je toch wel heel graag willen weten wat ze bedoelen als ze je met grote ogen al blaffend of piepend aanstaren. Met dit nieuwe apparaatje zou dat zomaar moeten kunnen. Dankzij nieuwe technieken zijn er slimme vertaalapparaatjes op de markt gekomen.

Lees ook: Lief: Groningen krijgt het eerste Nederlandse hondencafé

Oké, heel exact wordt het niet, maar dankzij nieuwe technieken kun jij veel beter inschatten wat jouw hond bedoelt als hij weer een blaft of piept. Het werkt als volgt:

Er zijn al wat vertalers op de markt die communicatie tussen mens en dier mogelijk maken. Deze apparaatjes nemen de geluiden van je hond op, analyseren het aan de hand van een database, vertalen het en spelen de betekenis voor je af.

Maar, met de nieuwe technieken wordt de communicatie tussen mens en dier verbeterd. Je kunt dan namelijk ook je eigen stemgeluid, commando’s en uitspraken opnemen en deze worden over een bepaalde periode gekoppeld aan de reacties van je hond. Het slimme apparaatje kan de communicatie analyseren en de verschillende reacties aan elkaar koppelen, waardoor jij als het goed is, je hond leert te begrijpen.

Je weet dan exact of ‘WoefWoef’ honger of een behoefte aan aandacht betekent, handig! Of het in de praktijk net zo goed werkt en wanneer deze superslimme apparaten voor het grote publiek beschikbaar zijn, is nog even afwachten. Maar wij kijken er naar uit!

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: Beautify | Beeld: iStockphoto