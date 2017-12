Dankzij deze simpele trucjes branden je kaarsen veel langer

Buiten is het koud en donker; des te meer reden om het binnen extra warm en gezellig te maken. Met kaarsjes, bijvoorbeeld. Maar heb je soms het gevoel dat je een vermogen uitgeeft aan kaarsen, en dat terwijl ze heel snel opbranden?

Het kan komen doordat je je kaarsen niet genoeg aandacht geeft. Want laten we eerlijk zijn: meer dan aansteken en weer uitblazen doen we niet. Geef je ze iets meer zorg, dan gaan ze ook langer mee. Julie Bonin, commercial manager van Diptyque (het merk dat bekend staat om haar geurkaarsen), deelt haar tips met Independent. Enne, deze kunnen we je natuurlijk niet onthouden.

1. De eerste keer twee uur laten branden

Steek je voor het eerst een gloednieuwe kaars aan? Laat ‘m dan minstens twee uur branden. Zo voorkom je dat er een diepe kuil in het midden van je kaars komt, waardoor je hem de volgende keer minder gemakkelijk aansteekt.

2. Lont in het midden

Soms verplaatst de lont van het midden naar de zijkant als je je kaarsen te hard uitblaast. Is dit het geval? Duw de lont dan terug zodra je de kaars uitblaast; dan is het kaarsvet nog vloeibaar.

3. Niet op de tocht

Misschien niet de meest verrassende hack, maar als je een kaars op een tochtige plek zet, brandt-ie harder en dus ook sneller op.

4. Vergeet niet de lont te knippen

Als je de kaars al een paar keer hebt aangestoken, brandt het kaarsvet steeds verder weg en wordt de lont in verhouding langer. Omdat een langere lont ervoor zorgt dat je kaarsen sneller opbranden, is het verstandig om de lontjes iedere keer een beetje bij te knippen.

