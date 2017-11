Dankzij deze geniale hack krijg je weer bubbels in je champagne

Je hebt iets te vieren en trekt een fles champagne open. Alleen heb je niet alles opgedronken en wil je het overschot graag bewaren. Je kan de champagnefles met een lepel in de koelkast zetten, maar wat als je merkt dat de bubbels uiteindelijk toch verdwenen zijn? Flair to the rescue!

Een fles wijn kan je makkelijk een paar dagen bewaren als ze open is, maar bij champagne of cava is dit een tikkeltje lastiger. De bubbels verdwijnen al snel uit de fles en als we van één ding geen fan zijn, dan is het wel van champagne zónder bubbels.

Gelukkig hebben onze vrienden bij Real Simple dé oplossing gevonden en die delen wij maar al te graag met jullie. Bovendien is de remedie belachelijk makkelijk, want het enige wat je moet doen, is een rozijn in de fles laten vallen.

De enige voorwaarde is dat de cava nog maar net zijn bubbels aan het verliezen is en nog niet volledig plat geworden is. Champagne krijgt zijn bubbly smaakje door koolstofdioxide. Wanneer je de rozijn laat vallen, zal de resterende koolstofdioxide blijven plakken aan de groeven van de rozijntjes om zo vervolgens weer te gaan opborrelen. Als dat niet geniaal is, dan weten wij het ook niet meer!

