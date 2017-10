Dagje uit? Breng een bezoek aan de pop-up fashion experience ART BIBLE

Het duurt niet lang meer en je kunt je van 19 t/m 22 oktober weer onderdompelen in de wondere wereld van mode, kunst, muziek en duurzaamheid. Dit tijdens de vierde editie van Pause Pop-Ip: een internationaal slow fashion en art event te Amsterdam.

Duurzaam initiatief

Pause pop-up is een driedaagse, dynamische pop-up store, waar duurzame mode, kunst en muziekoptredens samenkomen. Het initiatief is opgericht door de Argentijnse Romina Pirani en Leticia Bordoni, met als doel meer transparantie in de modewereld te krijgen en duurzamer te werk te gaan. Voor het evenement hebben ze de handen ineen geslagen met allerlei duurzame merken, ontwerpers en artiesten, die een alternatief bieden voor ‘fast fashion’.

Feestelijke start

Op 19 oktober wordt het driedaagse evenement van 18:00 tot 22:00 uur feestelijk ingeluid door host Marieke Eyskoot, schrijfster van het boek Dit is een goede gids – voor een duurzame lifestyle. Ze is expert op het gebied van duurzame mode, en kan hier dan ook veel over vertellen.

Waar: Posthoornkerk Amsterdam

Wanneer: 19 t/m 22 oktober

Benieuwd wat je kunt verwachten? Bekijk dan onderstaande aftermovie van de derde editie van Pause Pop-Up ART BIBLE.

